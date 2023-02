Federico e Gabriele | l’appello dei genitori | “Servono 100 000 euro per poterli curare in Spagna”

Leggi su luce.lanazione

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Carissimi amici, sono giorni che cerco le parole giuste per raccontarvi quello che negli ultimi 4 anni stiamo passando”. Comincia con queste parole il drammatico post che Barbara Lopiano, nissena mamma di due bambini affetti entrambi dalla patologia rara del Midollo ancorato occulto, ha pubblicato nei giorni scorsi sulla pagina Facebook a loro dedicata “Insieme per“. “Anni fa in tantissimi vi siete stretti a noi e piano piano insieme a voi siamo riusciti a garantire al nostroun futuro sereno – continua rivolgendosi alle centinaia di follower che, tanto sui social quanto nella vita reale, sostengono la famiglia -. Sapevamo che con la sua patologia non bisogna mai abbassare la guardia, ma eravamo tanto positivi. Purtroppo, quattro anni fa nostro figlio ha iniziato ad avere di nuovo forti dolori alle gambe, ...