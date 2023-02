Federica Urgesi | la campionessa Slam vista da Magnelli

L'Italia del tennis sorride anche a livello Juniores. L'ultima edizione degli Australian Open under 18 ha visto l'azzurratrionfare nel torneo di doppio e regalarsi un posto nella storia. Marchigiana, classe 2005,ha lasciato Fano a 13 anni per trasferirsi al Centro di preparazione olimpica di ...2' di lettura 31/01/2023 - La faneseè la prima tennista italiana a trionfare agli Australian Open. In coppia con la 15enne slovacca Renata Jamrichova, lo scorso venerdì ha infatti conquistato il torneo doppio femminile ...

L’Italia del tennis sorride anche a livello Juniores. L’ultima edizione degli Australian Open under 18 ha visto l’azzurra Federica Urgesi ...Fano, 1 febbraio 2023 – Per la prima volta in terra australiana la bandiera italiana sventola per un successo al femminile nei tabelloni Junior di tennis. Protagonista è la diciottenne fanese Federica ...