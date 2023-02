ROMA - E' unaa 360 gradi quella che risponde alle domande dei suoi fan sul proprio profilo Instagram. L'ex campionessa racconta ai suoi follower diversi aneddoti sulla sua vita privata e, in ...Lacrime in prima serata. L'ex campionessa di nuotoe suo marito Matteo Giunta sono stati protagonisti di una bella sorpresa nel corso dell'ultimo appuntamento del people show condotto da Maria De Filippi C'è posta per te ....

Federica Pellegrini e Matteo Giunta a confronto! - Originals Backstage | Witty TV Witty TV

Federica Pellegrini: “la mia dieta e gli integratori: vi dico tutto” Corriere dello Sport

Federica Pellegrini e il pigiama particolare: la foto su Instagram Corriere della Sera

C'è posta per te, Federica Pellegrini zittisce il rosicone: "Per mia esperienza personale..." Liberoquotidiano.it

Ieri sera, 4 febbraio 2023, Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono stati ospiti di C’è Posta per te per fare una sorpresa alla famiglia di Ida, composta da Maurizio, Roberta e Martina. La donna ha v ...Nell'ultima puntata del people show di Maria De Filippi, l'ex nuotatrice e suo marito sono stati ospiti per una sorpresa particolarmente emozionante ...