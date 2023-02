“Fatti curare” GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi esplode davanti all’ultima di Oriana Marzoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) GF Vip, ancora guerra tra. Le due gieffine sono impegnate da settimane in un duro scontro che peggiora di giorno in giorno. Pochi giorni fa, forse complice la poca serenità nel rapporto con Edoardo Donnamaria, la spadaccina di Salerno ha litigato praticamente con tutta la Casa. Sono finiti sotto il fuoco delle sue parole Micol Incorvaia, Antonino Spinalbese, Edoardo Tavassi e Nicole Murgia. E naturalmente. Mentrestava parlando con Daniele Dal Moro la modella venezuelana è passata lì vicino e ha urtato la compagna di Donnamaria. La 24enne ha guardato malee poi ha esclamato piuttosto infastidita: “Mi spinge questa…”. Subito in tanti hanno iniziato a commentare il fatto, pro o contro ...

...se si volesse garantire almeno un'equa ripartizione territoriale sui grandi e piccoli doni... Stessa cifra per Egea , l'associazione che dovràl'evento 'Ritorno alla terra dei padri: ......la condanna nei confronti degli account che avrebbero tirato in ballo Nikita di fronte acosì ... voi non state bene, andate ha farvil'ossessione per Nikita perché state superando il ...

Antonella Fiordelisi contro Oriana Marzoli al GF Vip: Fatti curare, sei ... Fanpage.it

"Schiatta di meno, fatti curare", nuova lite tra Antonella e Oriana al GF Vip Blog Tivvù

GFVIP 7, nuova lite tra Antonella e Oriana | La Fiordelisi: “Schiatta, fatti curare” TuttoSulGossip

Cancro più difficile da curare nei Paesi in via di sviluppo AIRC