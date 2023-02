(Di domenica 5 febbraio 2023) Il post sui social. Il cantante torna a raccontarsi attraverso i profili social per ringraziare l’incessante attività investigativa in corso per assicurare i banditi che lo hanno aggredito in casa domenica scorsa alla giustizia. «Così si eviterà che altre famiglie subiscano lo stesso trattamento».

"Avete ridotto questo paese che è il più bello del mondo in un paese insicuro dove si deve avere paura", Francescola rapina in villa subita dal padre Roby. Il cantante e la famiglia ...L'Abruzzo è all'ottavo posto in Italia per furti e rapine in casa. Lo fa sapere il Codacons, intervenendola rapina subìta dal cantante Robynella sua villa di Bergamo: 'E molti non denunciano neanche più', sottolinea polemicamente il presidente Carlo Rienzi. La nostra regione conta 6,5 ...

Facchinetti dopo la rapina: «Violata l'intimità famigliare, ferita in maniera indelebile la nostra serenità» L'Eco di Bergamo

Francesco Facchinetti, lo sfogo dopo il furto e l'aggressione al padre Roby: «Complimenti a voi che avete reso ilgazzettino.it

Lo sfogo di Facchinetti jr dopo la rapina in villa: «Ho paura, non voglio far crescere i miei figli in questo Paese» Corriere TV

Francesco Facchinetti dopo la rapina subita dal padre Roby: "Complimenti a chi ha reso l'Italia insicura" Virgilio Notizie

Roby Facchinetti dopo la rapina in villa: «35 minuti terribili, i più brutti della nostra vita» Open

Seviziava i micini e mandava le fotografie alle gattare. In primo grado aveva rimediato 3 anni e mezzo. Riscontrato un disturbo psichiatrico, ma che non inciderebbe sulla sua capacità di intendere e d ...Il musicista ha voluto esprime la sua riconoscenza sui social. Proseguono le indagini sul colpo in villa in zona stadio. I banditi entrati mentre la famiglia faceva uscire il cane in giardino ...