Fabio Fognini | il ritiro si avvicina | ecco il sogno del tennista italiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Lo spettro del, colpa del tempo che avanza incessantemente, si fa sempre più largo nella carriera del. Prima di appendere la racchetta al chiodo dedicandosi interamente ai ragazzi più giovani che si vogliono approcciare a questo meraviglioso sport,vorrebbe realizzare il suo desiderio: arrivare in doppia cifra per quanto riguarda le vittorie. Ce la farà a raggiungere questo obiettivo ilnostrano? Le dichiarazioni di(credit foto – pagina Facebook Federtennis)“Prima di salutare desidererei vincere un altro torneo per arrivare in doppia cifra – ha dettodurante un’intervista rilasciata ai microfoni de Il Corriere dello Sport –. Non mi ...

a cuore aperto in un'intervista prima del rientro in campo: ecco qual è l' 'ultimo' desiderio del tennista di Arma di Taggia. Il recupero procede bene, manon se l'è sentita di rischiare. Ha preferito rinunciare all' Atp 250 di Cordoba e concentrarsi su quello che si giocherà a Buenos Aires una settimana più tardi. La frattura intra - ...Novak Djokovic L'obiettivo diè quello di tornare in campo sulla terra sudamericana per ripartire nel migliore dei modi dopo un inizio di stagione negativo. L'azzurro è stato eliminato al primo turno degli Australian ...

La terra battuta fa capolino nel panorama tennistico internazionale. Dopo il primo mese del 2023 dedicato al cemento australiano, si affacciano sul circuito anche i primi appuntamenti sul rosso. Ad in ...Fabio Fognini ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato piuttosto chiaro su Novak Djokovic: "È difficile trovargli un aggettivo adatto. Lo scorso anno non ha giocato due Sl ...