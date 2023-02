Evenepoel | “Ci sono più montagne al Giro che al Tour | ho fatto la scelta giusta?”

Leggi su blogciclismo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mancano ancora tanti mesi alla partenza deld’Italia dall’Abruzzo, ma è inevitabile che la Corsa Rosa faccia sempre parlare un po’ di sé anche quando appunto la sua disputa non è propriamente dietro l’angolo. Stavolta è merito del campione del mondo in carica Remcoche sarà (o dovrebbe L'articolo proviene da Blog Ciclismo. Articoli correlati: Calendario van der Poel: previste tre classiche monumentoDown Under, la classifica finale: vince Vine