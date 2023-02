Etoile de Bessèges 2023 | Mads Pedersen si impone nella cronometro finale Powless vince la classifica generale

(Di domenica 5 febbraio 2023)trionfavalida per la quinta e ultima tappa dell’de. Il danese della Trek-Segafredo percorre i 10,66 km previstiprova contro il tempo di oggi con una media di 41.488 km/h e sicon il tempo di 15:25.invece lalo statunitense Neilson(EF Education-EasyPost), oggi ottavo., al suo primo successo in stagione, ha dato 7” al britannico classe 2004 Joshua Tarling (INEOS Grenadiers), secondo e dunque al suo primo podio da professionista (da ricordare che pochi mesi fa il giovanissimo Tarling ha trionfato ai campionati mondiali a ...

IN FRANCIA - Nella quarta tappa dell'de Besseges, in Francia, 147 km e traguardo sul Mont Bouquet, successo per Mattias Skjelmose, 22enne danese della Trek - Segafredo che ha preceduto l'...Il ciclista 24enne Valentin Ferron della Total Energies, durante la seconda tappa della della Étoile de- una cara storica francese " è stato catapultato sulla balaustra di un ponte che si affaccia sullo strapiombo di un torrente. Il giovane atleta si è salvato solo grazie all'aiuto dei ...