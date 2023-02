Eredità Agnelli | il giallo del detective pestato e minacciato di morte | «Fermati o col tuo cliente non vivrete a lungo» L’ipotesi | per chi lavorava

(Di domenica 5 febbraio 2023) Unprivatotre contro uno, con tanto di minacce dise avesse continuato a indagare sulle frequentazioni di Marellavicino a Gstaad, in Svizzera. È la vicenda che apre il reportage di Ingo Malcher sul settimanale tedesco Die Zeit sugli sviluppi della battaglia legale tra Margheritade Pahlen e i suoi figli di primo letto, John, Lapo e Ginevra Elkann sull’di Marella Caracciolo e di fatto su quella di Gianni. Come riporta il Fatto quotidiano, il pestaggio è avvenuto nella prima settimana di dicembre 2020, quando due auto con targa italiana, una Lancia Thema scura e una Fiat 500 Abarth argentata sono arrivate fuori dalla casa di un collaboratore di un’agenzia di investigazioni private in Svizzera. I due ...

Commenta per primo A diciotto anni dalla morte di Giannie a tre della scomparsa di sua moglie, Donna Marella Caracciolo , la 'guerra per l'' - e per il gigantesco patrimonio nascosto all'estero, per non pagare le tasse, sia dal defunto che ...... che darebbe un segno di continuità alla società, sempre legata al nome degli'. E ancora: 'Lapo sembra pronto a raccogliere l'. […] Nell'età della maturità, la famiglia...

Eredità Agnelli, il giallo del detective pestato e minacciato di morte ... Open

Agnelli, i miliardi dell’eredità contesa: da 16 anni Margherita contro i figli Corriere della Sera

Agnelli: eredità, Gamna querela Margherita e Moncalvo Agenzia ANSA

Tra scatole (societarie) e traslochi, l’eredità moltiplicata in 20 anni Il Sole 24 ORE