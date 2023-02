Entertainment | Walt Disney primo player per abbonati su scala mondiale

Leggi su quifinanza

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nei primi nove mesi del 2022 i ricavi delle principali società internazionali di Media &sono cresciuti dell’8,2% rispetto allo stesso periodo del 2021. È quanto emerge dalla nuova edizione del Report Media &presentata dall’Area Studi di Mediobanca, che contiene l’analisi del settore a livelloe italiano. Il report analizza le performance dal 2019 al 2022 dei principali gruppi italiani e dei 20 maggioriprivati mondiali, di cui 9 hanno sede negli USA, 8 in Europa e uno rispettivamente in Giappone, Messico e Sudafrica. Lo studio contiene un confronto fra i maggiori gruppi televisivi pubblici europei. Servizi streaming in crescita, frena Netflix La performance di Netflix (+8,1%), è allineata alla media ma in forte rallentamento rispetto alla crescita durante la ...