Enna | donna uccide la suocera con utensili da cucina Il marito | “Io amo mia moglie”

(Di domenica 5 febbraio 2023)laconda. Lasembra fosse malata di depressione. Il: “Io amo mia” Sarebbe una tragedia annunciata, quella verificatasi ad, dove unaha ucciso laconda, un coltello, forchetta e forbici. Laura Di Dio, di 32 anni ha ucciso laMargherita Margani, di 62 anni, nella sua abitazione a Pietraperzia, in provincia di. In passato si era verificato anche una lite familiare, ma sembra non ci siano legami con quell’episodio. La, madre di due figli, sembra soffrisse di depressione. «Non voleva ...

'Non voleva curarsi e da un anno e mezzo vivevamo nell'inferno', dicono i familiari dellafermata per omicidio. Di Dio, casalinga e madre di due figli, era sposata con Francesco Arnone, figlio ...In Sicilia unadi 32 anni, Laura Di Dio, ha ucciso con un'arma da taglio la suocera di 62 anni. Il delitto è ... E' accaduto a Pietraperzia, in provincia di. La 62enne avrebbe aperto la porta ...

Dopo il delitto, Laura Di Dio avrebbe fumato una sigaretta mentre era seduta sul corpo della suocera: le autorità indagano ...Laura Di Dio ha confessato l’omicidio di Margherita Margani. Ma ai carabinieri ha detto: «Mi ha aggredita lei, io mi sono difesa» ...