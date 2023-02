Embargo dalla Russia | rischio nuova stangata su benzina e diesel

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ancora non si è sopito l'allarme rincari che ha portato anche alla giornata di sciopero dei gestori contro il decreto del governo sui prezzi trasparenti che già arriva un nuovo 'alert' dei consumatori.

A partire da oggi 5 febbraio scatta infatti l'deciso dall'Ue sui prodotti raffinati russi, ... "Da domani (oggi ndr) verrà meno un milione di barili al giorno provenientiRussia, spingendo ...L'Italia non sembra particolarmente esposta all'estensione dell'ai prodotti raffinati provenientiRussia. Tuttavia gli analisti non escludono l 'ennesimo rialzo dei prezzi . Non resta ...

Con lo stop all'importazione dei prodotti petroliferi russi si rischia una nuova impennata dei prezzi di benzina e diesel ...“Nuovo allarme dei consumatori sul fronte della benzina“ a causa dell’embargo sui prodotti russi, che scatterà da oggi. Una misura che, secondo Assoutenti, “rischia di determinare nuovi rincari dei ca ...