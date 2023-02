Elodie su Anna Oxa | “Io la amo | ad Amici | con me fu lungimirante”

(Di domenica 5 febbraio 2023)sarà in gara al Festival di Sanremo 2023 proprio comeOxa, artista che ha rivelato di amare tantissimo, a dispetto delle loro discussioni di qualche tempo fa durante il programma. Per la giovane artista romana sarà dunque motivo di grande emozione ritrovarsi contro a una leggenda della musica italiana. A Davide Maggioha rivelato: “Io la amo, sono fan diOxa. Ci siamo incontrate ade non ci siamo capite. Poi ho riascoltato quello che mi aveva detto e mi sembra che, in realtà, lei mi stesse dicendo quello che sto facendo adesso. Ho la sensazione che la Oxa avesse capito che c’era una leggerezza in me che non avevo tirato fuori e quindi raccontavo la mia vita dal dolore e potevo pensare a raccontare la leggerezza. Rivedendo adesso quel consiglio ...

I testi delle 28 canzoni in gara Colla Zio, 'Non mi va'Oxa, 'Sali (Canto dell'anima)' Ariete, 'Mare di guai' Articolo 31, 'Un bel viaggio' Coma_Cose: 'L'addio' Will, 'Stupido', 'Due' ...Si parlerà dei cantanti:Oxa e Gianluca Grignani attenzionati per il loro essere in genere ... Mengoni o Giorgia , ma con tanti outsider pronti a subentrare, da Lazza a, passando per le ...

Elodie ringrazia Anna Oxa: “La amo, aveva capito tutto”. Il consiglio del 2015 Il Tempo

Elodie a DavideMaggio.it: «A Sanremo voglio essere puttana. Non accetto che chi mi sta vicino critichi la mia DavideMaggio.it

Elodie è la protagonista del numero di febbraio di Vogue Italia Architectural Digest Italia

Sanremo 2023: ci siamo! Godiamocelo divertendoci Musica361

Sanremo 2023: ecco le anticipazioni dei look degli artisti in gara (e non solo loro) Vanity Fair Italia

Elodie, a distanza di anni, è tornata a parlare della dura discussione avuta con la cantante Anna Oxa, durante la partecipazione di Elodie ad ...Oxa in gara, mentre superospite Al Bano in trio con Morandi e Ranieri; la cantante salentina sarà al fianco del rapper Laza per “La fine di Nesli”, nella versione di Tiziano Ferro ...