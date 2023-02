Eintracht Francoforte-Napoli | biglietti del settore ospiti in vendita da martedì | tutti i dettagli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023)– Ilha archiviato anche la pratica Spezia con un sonoro 3-0 firmato Kvaratskhelia e Osimhen e vola a +16 da Inter (in attesa del derby di Milano di stasera) e Roma seconde. La mente dei tifosi, però, si sta pian piano proiettando verso la Champions League: la gara d’andata degli ottavi di finale contro l’è in programma21 febbraio alle ore 21 in Germania. Oggi ilha anche comunicatosulladeiper il: il prezzo dei tagliandi è di 60€ e lapartirà da. Tifosi ...