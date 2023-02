“Eh no | signora Cucchi | non è vero” Cruciani sbrocca su Cospito

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 febbraio 2023) Voglio chiedere la settimana con un ragionamento terra terra, di quelli che vanno dritti alle persone senza troppi barocchi, senza troppe chiacchiere: se tu fai il terrorista o il mafioso, ti assumi le conseguenze che può provocare il fatto di fare il terrorista o il mafioso. https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2023/02/parenzo.mp4 L’Italia da tempo immemore ha scelto di riservare a chi fa il terrorista o il mafioso il carcere duro. L’Italia lo ha deciso per autodifesa. Per difendere il Paese dalla minaccia di quelli che combattono contro lo Stato in nome di una ideologia e quelli che lo combattono per i soldi e il potere. Lo Stato non uccide nessuno. Magari può portare una persona a uccidersi perché ti restringe in pochi metri quadrati del carcere duro. Ma perché ci arriva questa gente? Ci arriva perché ha fatto il terrorista o il mafioso. ...