Egonu faccia i suoi sermoni da Erdogan non a Sanremo

(Di domenica 5 febbraio 2023) Caro Porro, Laè un idolo per centinaia di migliaia di ragazzi e ragazze italiani. È adorata da milioni di italianitifosi, tra cui il sottoscritto. È un’atleta eccezionale e un orgoglio per questo nostro paese… Spero che siano i media a veicolare sempre e solo sue lamentazioni. Non posso immaginare cosa abbia subito nella sua infanzia. Posso solo dire che anche io ho vissuto parecchi anni in Africa. Ho subito anche io angherie, razzismo e ingiustizie. Ma, a distanza di anni, guardo alle migliaia di bambini, giovani e adulti africani che mi hanno ringraziato e voluto bene per il mio lavoro tra di loro. Guardo alle amicizie che mi sono rimaste… Per approfondire Da Albano a Zelensky: la sinistra ha rovinato pureVa detto: il gender fluid è una moda ela fomenta Paolaha ...

La maestra mi ha riso in: 'Oddio, fai schifo! Ma quanto puzzi!'. E, per il resto del giorno, ... Paolae il tatuaggio 'giarrettiera' Paolanella sua intervista a Vanity Fair racconta ...Queste le parole che Paola, la campionessa di pallavolo che sarà tra le co - conduttrici al ... La maestra mi ha riso in: "Oddio, fai schifo! Ma quanto puzzi!". E, per il resto del giorno, ...

In seguito ad alcune dichiarazioni di Paola Egonu sul razzismo in Italia, il sindaco di Cittadella ha espresso dure critiche: "Ma quale razzismo..." ...Paola Egonu: "Sono un’atleta ma sono anche una donna e che, come tale, posso essere sensuale. Me lo sono persino tatuata sulla coscia" ...