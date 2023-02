Ecco le 10 menzogne della sinistra sull' Autonomia | compagni smascherati

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) Una cretinata più grande dell'altra. Baggianate sesquipedali. L'approvazione da parte del Consiglio dei ministribozzadifferenziata ha scatenato lo stupidario: falsità a raffica, un profluvio di balle che anche se l'argomento è serio ci scappa da ridere. Uno dei tragicomici capirivolta anti-riforma è Giuseppe Conte, e non poteva essere che lui, l'avvocato del reddito di cittadinanza che raggira i suoi elettori in larga parte del Sud esibendosi in un video dove enuncia una serie di concetti che definire tali è coraggioso, e riportiamo solo il più strampalato: 1) «L'mette a rischio l'unità nazionale». Giuseppi da Volturara Appula tocca vette raggiunte solo dalle scie chimiche. Fu Luigi Einaudi, nel‘48, Padre ...