E se Steph Curry fosse il nipotino di Hobbes? Scrive l’avv Russo

(Di domenica 5 febbraio 2023) In principio furono Delibaši?, Ki?anovi?, Dalipagi? e Slavnic, telecomandati da quel satanasso di Bosha Tanjevic che verso la fine degli anni ’70 e l’inizio degli ’80 dalle vette dei Balcani stupirono il mondo lanciando una rivoluzionaria dottrina filosofica della pallacanestro: il corri e tira. Alza il ritmo, muoviti senza palla, ruota senza sosta, ricevi “dal blocco”, mira e fai fuoco da più lontano possibile! Se sei preciso le difese avversarie non ti possono mai fermare. In termini di strategia tattica cestistica fu una innovazione così devastante da squarciare la spessa cortina di ferro tra l’Occidente e il blocco sovietico. Confine che segnava una profonda diversità di weltanschauung tra sport professionistico e non, oltreché politica, socioculturale ed economica. Ai maestri americani non andò giù, l’Nba introdusse immediatamente la regola del tiro da 3. Chi ne è capace di ...

Il successo dei Golden State Warriors su Dallas Mavericks per 119 a 113 non basta per chiudere la serata con un sorriso; a preoccupare, infatti, è l'infortunio alla gamba sinistra diche ...Successo di Golden State contro Dallas, concostretto a lasciare il campo per infortunio. I Clippers vincono a New York e Antetokounmpo trascina Milwaukee nel successo casalingo su Miami. ...

New Orleans resuscita contro i Lakers, dopo ben 10 sconfitte consecutive, nonostante un grande LeBron James, che si è avvicinato in modo definitivo al mitico Kareem Adbul-Jabbar in fatto di punti all-