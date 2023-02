È morto il pentito Francesco Geraci | fedelissimo di Messina Denaro | partecipò alla “missione romana” di Cosa nostra

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 febbraio 2023) È, exdi Matteoe poi collaboratore di giustizia. Gioielliere di Castelvetrano,in una clinica di Milano, dove stava cercando di curarsi per un tumore al colon, la stessa patologia dell’ex latitante, arrestato poche settimane fa. A dare la notizia della morte di, che aveva 59 anni, è stato il Corriere.it. Dopo l’arresto e la decisione di diventare un collaboratore di giustizia,ha rivelato agli investigatori particolari e retroscena della stagione delle stragi. Anche se non formalmente affiliato a, infatti, il gioielliere è tra gli uomini scenti per partecipare...