E’ morto Carlo Borsani | ex assessore della Lombardia Una vita a destra per onorare il padre ucciso dai partigiani

(Di domenica 5 febbraio 2023) E’all’età di 77 anni, exalla Sanità, ex consigliere comunale dell’Msi a Milano dal 1985 al 1990 ed ex presidente dell’Istituto Nazionale dei Tumori e dell’Istituto Besta. Da anni aveva abbandonato lapolitica attiva. Si chiamavacome suo, cieco ed eroe di guerra,daiin piazzale Susa a Milano il 29 aprile 1945, pochi mesi primasua nascita, il 26 settembre 1945. Sulaveva scritto il libro dal titolo ‘. Unaper un sogno‘ nel 1995. Si deve a lui la riformasanità lombarda nel ...

Che la terra ti sia lieve'. Lo scrive in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 febbraio 2023 – Si è spento oggi, all’età di 77 anni, Carlo Borsani, ex assessore regionale alla Sanità, ex consigliere comunale dell’Movimento sociale italiano a Milano ...Figlio di un gerarca fascista ucciso dai partigiani, inizio del Movimento sociale italiano e divenne membro della direzione nazionale di An ...