Dune 2 | tutto quello che sappiamo sul film

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 5 febbraio 2023) “Questo è solo l’inizio“. Ce lo promette la Chani di Zendaya al termine di, ora disponibile in streaming su Netflix (qui trovate la nostra recensione), e ce lo conferma il regista Denis Villeneuve, che nei mesi scorsi ha già terminato le riprese del secondo capitolo della saga.cinematografico, del resto, è un adattamento in due parti del primo romanzo del ciclo letterario di Frank Herbert, diventato con il passare dei decenni un autentico classico della fantascienza mondiale. Ma cosa possiamo aspettarci dal prossimodedicato alle avventure del giovane Paul Atreides su Arrakis? Eccoquel chesu2. Trama e data di uscita Dopo un paio di spostamenti in avanti e all’indietro nel magmatico calendario delle prossime uscite di Warner Bros, è stato ...