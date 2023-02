Due auto si scontrano e si ribaltano Feriti i conducenti - Cronaca - lanazione it

Il presidente Pierre Dreyfus si fida dell'uomo e gli assegna le chiavi per dettare le linee della nuovadi diffusione di massa. Genesi del modello Sul finire degli anni '60 non bastano più...Silvestrone ha perso il controllo della sua, presa a noleggio in Abruzzo, dopo aver toccato ... Per il tennista paralimpico edei suoi figli, una ragazzina di 13 anni e uno di 8 anni, non c'è ...

Due auto in fiamme in via Fiorentini: indaga la Polizia Stradale Giornale di Brescia

Scontro fra due auto in centro, 4 feriti: grave un giovane di 25 anni ilgazzettino.it

Porcia, violento scontro tra due auto: quattro feriti, grave un ragazzo di 25 anni ilgazzettino.it

Schianto tra due auto, gravissimo un 25enne Telefriuli

Scontro frontale tra due auto: conducenti positivi ad alcol e droga PisaToday

Escalation di furti di auto e moto a Canicattì. Da un garage di via Cuba sono stati rubati due motocicli Piaggio Vespa. Il proprietario, un pensionato settantaduenne, ha formalizzato denuncia alle for ...Ponte Lambro Sui social le foto dei danni, episodi in via Garibaldi ma anche in via Castelletti. L’allarme dei cittadini Due casi sono stati raccontati dagli interessati sui social network, un terzo - ...