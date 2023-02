Domenica In anticipazioni | ancora critiche per Mara Venier | “l’ospite di non è gradito!”

Leggi su kontrokultura

(Di domenica 5 febbraio 2023) Torna in onda anche oggi pomeriggio dalle ore 14.00 una nuova puntata diIn. Come accade in ogni diretta la conduttrice si appresta a ricevere nel suo studio tanti ospiti e in vista della prossima edizione di Sanremodedicherà largo spazio proprio al festival.In, 5 febbraio 2023: tutti gli ospiti di L'articolo proviene da KontroKultura.