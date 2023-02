Dolomiti Energia Trentino – Banco di Sardegna Sassari domenica alle 18 30 | 25ª sfida nella storia tra le due società

Leggi su seriea24

(Di domenica 5 febbraio 2023) La, dopo i k.o. di Milano in campionato e con l’Hapoel Tel Aviv in Eurocup, affronta ildi, che viene dal successo dominante contro Pesaro. Dove vederla:5 febbraio ore 18.30, Eleven Sports Arbitri: Guido Giovannetti, Alessandro Perciav, Simone Patti I PRECEDENTI Dodici vittorie per parte nel conto dei 24 precedenti tra le due, sebbeneabbia conquistato gli ultimi 4 scontri diretti. Nelle gare giocate a Trento, i padroni di casa sono avanti per 8-4.ha vinto le ultime 4 gare giocate contro Trento. L’ANDATA All’andata, disputatasi23 ottobre 202212.00, il ...