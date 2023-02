(Di domenica 5 febbraio 2023) L'diè in bilico. La Corte di, in una recente sentenza , ha sancito che se, in caso diuno dei due ex coniugi scelga dire un impiego o un...

L' assegno di mantenimento è in bilico. La Corte di, in una recente sentenza , ha sancito che se, in caso diuno dei due ex coniugi scelga di rifiutare un impiego o un lavoro stabile, allora l'altro non è più tenuto a versare il ...Laha deciso che il rifiuto di un impiego può essere considerato una violazione dei doveri ... L'autonomia è considerata un requisito fondamentale per i coniugi durante e dopo il

Divorzio, stop all'assegno di mantenimento anche se l'ex rifiuta un lavoro: la sentenza della Cassazione Open

Divorzi, niente mantenimento se l'ex rifiuta il lavoro: la nuova stretta della Cassazione ilmessaggero.it

Divorzio, la Cassazione: «Se la ex rifiuta un lavoro, addio all'assegno di mantenimento» leggo.it

Genova, la Cassazione: "Per 15 anni si è dedicata solo a volontariato e politica senza cercare lavoro: no all… La Repubblica

Cassazione: se la ex dopo il divorzio rifiuta un lavoro perde l'assegno di mantenimento Gazzetta del Sud

L'assegno di mantenimento è in bilico. La Corte di Cassazione, in una recente sentenza, ha sancito che se, in caso di divorzio uno dei due ex coniugi scelga di rifiutare un impiego o ...assegno divorzio decisione Cassazione, stop al mantenimento se l'ex rifiuta una proposta di lavoro seria e stabile ...