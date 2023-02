Disservizi Dazn | Epifani | «Difficile risolvere entro domani mattina»

(Di domenica 5 febbraio 2023) Le parole Stepano, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, sui problemi diper la trasmissione della Serie A Stepano, presidente della Fondazione Sostenibilità Digitale, ha parlato a Rai News 24 dei problemi della trasmissione della partite di Serie A su. PAROLE – «Il problema sembra non essere un attacco hacker, ma ciò ovviamente non diminuisce il livello di disagio. Una stima realistica ci dice che la capacità di internet in Italia è ridotta al 30%. Le conseguenze sono enormi: la speranza è che si possa, anche se nutro qualche dubbio in questo senso». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La stagione in corso si è aperta all'insegna deicontinui. Complimenti vivissimi a tutti' Il web è scatenato: 'Si conferma ancora una volta l'assoluta inadeguatezza di #come operatore.... che stanno creandoai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti. Il partner è al lavoro per risolverli'.@TIM_Official dovrebbe avere la decenza di ripristinare il ...

FOTO | Serie A, disservizi DAZN-TIM: si lamenta anche Fagioli FantaMaster

Inter-Milan a rischio problemi su DAZN a causa di TIM down ... Fanpage.it

Disservizi Dazn, difficile ripristinare la linea entro domattina Torino Granata

Disservizi Dazn, Capitanio (Agcom): "Perché è un caso emblematico" Agenda Digitale

Disservizi Dazn, via ai rimborsi: la società si assume responsabilità ... CorCom

"Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai ...In Italia, l’internet down dei gestori Tim è quasi generalizzato, e l’hashtag #timdown è finito in tendenza su Twitter. I tifosi di Inter e Milan sono in attesa di seguire il derby in notturna.