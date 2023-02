Diciannovesima giornata Bundesliga 2022 2023 | il punto

(Di domenica 5 febbraio 2023) Nellail Bayern Monaco conquista la prima vittoria dell’anno a Wolfsburg(2-4) e si riprende la vetta della classifica con undi vantaggio sull’Union Berlino, che ha superato il Mainz(2-1). Sale al terzo posto il Borussia Dortmund, che strapazza il Friburgo(5-1) scavalcando il Lipsia, bloccato a Colonia(0-0). Bene anche l’Eintracht Francoforte, che travolge l’Hertha Berlino(3-0), mentre il Bochum e il Werder Bremasi aggiudicano tre punti pesanti in chiave salvezza contro Hoffenheim(5-2) e Stoccarda(0-2). Non si fanno male, invece, Borussia M’Glabach e Schalke04(0-0).: I RISULTATI AUGSBURG-BAYER ...

