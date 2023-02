Di Lorenzo scherza sui social | “Kvara dici a Osimhen che dobbiamo esultare”

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tre punti fondamentali in ottica Scudetto, quelli guadagnati dal Napoli nel match delle 12:30 contro lo Spezia. Diventa dunque ancor più dolce la domenica in casa azzurra, con i calciatori partenopei che potranno ora rilassarsi in attesa dei risultati odierni delle inseguitrici, quali Inter, Milan e Lazio. SSC Napoli (Getty Images) Oltre alla straripante vittoria, continuano a far scalpore i numeri totalizzati in campionato da questo Napoli, ad oggi miglior attacco, miglior difesa nonché squadra del capocannoniere di Serie A. Anche oggi infatti, Victorha timbrato il cartellino salendo a quota 16 gol nel torneo, provocando non poca ilarità nei compagni in occasione del suo primo centro odierno. Gol, il motivo dell’esultanza con DiAbile a sfruttare come una pantera il primo ...