Un uomo di 28 anni é stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30 enne rumena, in un hotel a). A rintracciarlo e bloccarlo sono stati i carabinieri, grazie ad una segnalazione di un'amica della giovane che non riusciva a parlarle al telefono. Quando i carabinieri sono arrivati in ...commenta Aun uomo di 28 anni è stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort, 30enne romena in un hotel. A rintracciarlo e bloccarlo sono stati i ...

Desio (Monza), picchia escort e la costringe ad assumere cocaina: arrestato un 28enne TGCOM

Desio, escort sequestrata per ore, picchiata e costretta al silenzio con il cavo del telefono legato al collo Corriere Milano

Sequestra, picchia e costringe a sniffare una escort, preso Agenzia ANSA

Cancro Primo Aiuto dona strumentazioni all'ospedale di Desio Monza in Diretta

La compagnia di Desio Ideeinscena per don Levi Spadotto Prima Monza

Un uomo di 28 anni è stato arrestato per aver picchiato, sequestrato e aver stretto un cavo intorno al collo di una escort in un hotel a Desio, in provincia di Monza-Brianza. A rintracciarlo e bloccar ...A mettere fine all'incubo della giovane sono stati i carabinieri che l'hanno salvata grazie alla telefonata di una amica che era preoccupata perché non aveva più sue notizie. Arrestato un ragazzo di 2 ...