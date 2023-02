Basta un guizzo e l'vola: 1 - 0 al Milan nel. Un'incornata di Lautaro Martinez nel primo tempo regala a Inzaghi il secondo posto in solitaria, a - 13 dal Napoli capolista e con tre punti di vantaggio sulla ...22.40 Posticipo Serie A,- Milan 1 - 0 L'vince il, Milan dimesso e fermo a 2 punti nelle ultime 5 partite. Lautaro in grande spolvero. Tatarusanu gli manda in corner un fendente, poi di testa il 'toro' sfiora il palo. Rossoneri ...

Inter-Milan 1-0, rivivi la diretta: Lautaro affonda Pioli, Inzaghi è secondo Corriere dello Sport

Inter-Milan 1-0: gol di Lautaro! | Risultato Finale del derby di Serie A La Gazzetta dello Sport

Derby, che spettacolo sugli spalti: le coreografie di Inter e Milan La Gazzetta dello Sport

Derby Inter-Milan 1-0: partita a senso unico | LIVE NEWS Pianeta Milan

L'Inter vince il derby, e lo fa con un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo. Un colpo di testa che basta a decidere la stracittadina milanese, con i rossoneri che non hanno mai abbozzato ...Calato il sipario sul derby della Madonnina, valido per il 21° turno del campionato di calcio di Serie A 2022-2023. L’Inter si è imposta per 1-0 grazie al gol firmato dall’argentino Lautaro Martinez a ...