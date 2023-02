Del Genio | ' ' Negli ultimi anni il calcio e’ cambiato ed anche il Napoli si e’ adeguato molto bene' '

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 5 febbraio 2023) Ilprosegue la sua corsa in campionato attraverso le indicazioni del suo allenatore Luciano Spallettiche nella conferenza stampa di ieri ha evidenziato come la partita -contro lo Spezia - possa rappresentare una trappola che puo’ nascondere diverse insidie. Il giornalista Valerio Tramontano di Pubblicanow ha intervistato il noto Giornalista/Cronista esperto di, Paolo Del, il quale ci ha deliziato con le sue osservazioni calcistiche fotografando il momento del: Ciao Paolo, grazie per questa intervista? ''Grazie a Voi'' Partiamo con la prima domanda: Si e’ parlato piu’ volte di 4-2-3-1 o 4-3-3, si puo’ dire che la soluzione migliore in cui la squadra di Spalletti rende meglio e’ l’intercambiabilita’ del modulo o dei calciatori a partita in corso: Questo e’ il successo per questa ...