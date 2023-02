Decision to Leave e La donna che visse due volte | vertigini allo specchio

(Di domenica 5 febbraio 2023)to, l'acclamato melodramma a sfondo noir firmato da Park Chan-wook, riecheggia temi e suggestioni del capolavoro hitchcockiano Lachedue. La passione e il pericolo costituiscono un binomio che ha spesso avuto una posizione centrale nel cinema di Park Chan-wook. Dal successo di Oldboy, il film che vent'anni fa imponeva di colpo il regista sudcoreano all'attenzione delle platee internazionali, passando per la sua penultima fatica, Mademoiselle, thriller psicologico realizzato nel 2016, gli intrecci abilmente intessuti da Park hanno spesso trasformato il sentimento amoroso in una fonte di inganno, di minaccia o di tragedia: un assioma quanto mai valido per la sua nuova pellicola,to, insignita del premio per la miglior regia ...

... trascorse ormai due ore di film, il detective Hae - joon (Park Hae - il) alla sospettata Seo - rae (la Tang Wei di Lussuria ), ossessione che lo perseguita dal primo minuto diTo, l'...Indubbio, anche, che Old Boy e il suo nuovo, bellissimoto, in questi giorni arrivato nelle sale italiane, siano film molto diversi l'uno dall'altro. Ma il modo in cui i giornalisti, ...

"Decision to Leave": la recensione del film di Park Chan-wook Io Donna

Decision to Leave visto da Walter Fasano: "Non ti arriva mai quello che ti aspetti quando te l'aspetti" BadTaste.it TV

Decision To Leave è qualcosa che non avete mai visto in tutta la vita WIRED Italia

Decision to Leave: Park Chan-wook ci svela le fonti d'ispirazione per il suo film ComingSoon.it

Decision to leave Recensione: un grande film dal regista di Oldboy Everyeye Cinema

Riascolta Stefano Accorsi: "Ipersonnia: e se il futuro distopico non fosse così lontano" di La rosa purpurea. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ...Lunedì 30 gennaio nel quartiere romano dell’Eur si è svolto uno scenografico flash mob dedicato a Decision to leave, l’ultimo film dell’acclamato regista sudcoreano Park Chan – wook, dal 2 febbraio ne ...