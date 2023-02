De Vrij | tanti auguri buon compleanno! E al Milan ha già segnato

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Deoggi nel giorno di Inter-compie trentuno anni. I migliorida parte di tutti i tifosi nerazzurri e dalla redazione di Inter-News.it.COMPLEANNO – Stefan denato in Olanda il 5 febbraio 1992. Oggi, difatti, il difensore olandese compie 31 anni. In questa stagione ha collezionato 20 presenze tra Campionato, Supercoppa italiana e Champions League, condite da un gol, realizzato contro la Sampdoria nella 12ª giornata di Serie A e vinto il primo trofeo stagionale. In occasione di Inter-, che sia diauspicio considerando che ai rossoneri ha giàil 9 febbraio del 2020.dicompleanno da parte di tutta la redazione di ...