De Sciglio pronto per una nuova avventura? In bilico il suo futuro

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 5 febbraio 2023) Mattia Deè in difficoltà da diversi mesi, ma ora il suo rientro può essere utile per poter fargli trovare unasquadra. Ci sono dei giocatori che non riescono proprio a legare con l’ambiente e nonostante giochino per tanti anni con una stessa maglia risultano sempre essere molto lontani dall’apprezzamento dei tifosi. Questo è ciò che è sempre successo a Mattia De, sicuramente un ragazzo molto diligente che ha cercato in tutti i modi di ben figurare con la maglia della Juventus, ma che alla fine si ritroverà a fine anno a dover cambiare squadra. LaPresseIndubbiamente l’addio di Weston McKennie gli dà moltissime opportunità di poter giocare con maggiore costanza nella seconda parte di stagione, dato che ormai sarà assieme a Juan Cuadrado l’unico laterale destro della squadra. Fino a fine anno dunque il suo ruolo ...