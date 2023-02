Dc | Gemayel in Italia | il 9 incontro in memoria di Carra per proposta su fase nuova

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Lavora a costruire unacon i popolari e democratico cristianini il presidente del Bureau Politique dell’Internazionale Democristiana e di Centro, l’ex presidente libanese Amine, che sarà inla prossima settimana per una serie di incontri istituzionali. In particolare, giovedì 9 febbraio, si terrà a Roma, alle ore 9,30, presso il Salone dell’istituto Luigi Sturzo, un“indi Enzo” al quale sono invitati, tra gli altri, Antonio Tajani, Marco Follini, Lorenzo Cesa, Giuseppe Gargani, Salvatore Cuffaro, Giampiero Samorì, Francesco Pionati, Calogero Mannino, Clemente Mastella, Cateno De Luca, Roberto Formigoni, Agazio Loiero, Paolo Cirino Pomicino, Vincenzo Scotti, Gianfranco Rotondi. ...

... le sincere condoglianze, pure da parte della mia coniuge e dal Presidente dell'Internazionale Democristiana, cioè l'ex Capo di Stato Libanese, Amine, in questi giorni in visita in." ......tale tentativo Io sono tra i continuatori del Partito fondato da mio padre Pierre, in ... Si, con l'ho una relazione speciale, anche perché ho visitato spesso in veste ufficiale, i vostri ...

