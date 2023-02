Darmian al 45? | «Inter-Milan | avuto l’approccio giusto Continuiamo così»

Leggi su inter-news

(Di domenica 5 febbraio 2023) Matteoè statovistato da DAZN al termine del primo tempo di, derby valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-0, frutto del gol di Lautaro Martinez al 34?.VISTA – Queste le parole su DAZN da parte di Matteodopo il primo tempo di, derby valido per la ventunesima giornata del campionato di Serie A. «Ci aspettavamo sicuramente una partita difficile, però abbiamoe l’atteggiamento. Siamo entrati in campo bene e fin da subito abbiam dimostrato la voglia che abbiamo. Siamo riusciti a sbloccarla e adesso nel secondo tempo dobbiamo continuare ...