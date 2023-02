(Di domenica 5 febbraio 2023) Altre brutte notizie per. Stando a quanto riportato da Marca , il brasiliano, già in carcere per l'di stupro , ha accumulato debiti fino a 2,25 milioni di euro con le sue aziende. ...

Altre brutte notizie per. Stando a quanto riportato da Marca , il brasiliano, già in carcere per l'accusa di stupro , ha accumulato debiti fino a 2,25 milioni di euro con le sue aziende. Inoltre, i suoi due ...La situazione dicontinua ad essere sempre più complicata. Il brasiliano si trova in carcere per una presunta violenza sessuale su una ragazza di 23 anni al Sutton di Barcellona e su di lui continuano ad ...

Dani Alves, la situazione si complica: debiti e casa pignorata Tuttosport

Caso Dani Alves, spunta una prova: è un indumento, può essere decisivo Corriere dello Sport

Dani Alves senza pace, ecco la nuova pesante accusa Corriere dello Sport

Dani Alves inchiodato dalle telecamere: c'è un riflesso in uno specchio, lo tradiscono le scarpe Fanpage.it

Dani Alves in carcere per stupro telefona alla moglie: «Non lasciarmi» Corriere della Sera

Il brasiliano ha accumulato debiti fino a 2,25 milioni di euro e i suoi due ristoranti sono stati messi sotto sequestro ...Il processo contro Dani Alves potrebbe essere arrivato alla svolta decisiva: dopo che altri 8 testimoni hanno confermato la versione della vittima, ...