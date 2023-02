Da pericolo pubblico a leader europea più popolare Anche il Times incorona la premier Giorgia Meloni

(Di domenica 5 febbraio 2023) "Definita un, oraè lapiùdell'Ue". Così recita il titolo di un articolo apparso sull'edizione online del 4 febbraio del giornale inglese 'The', testata che già nel 2020 aveva inserito ladi Fratelli d'Italia - unica italiana - tra i "venti volti che potrebbero plasmare il mondo". Segui su affaritaliani.it

... alle considerazioni di casa nostra sull'immigrazione o sul carcere: nella discorso... Rispetto a questo enorme, quelle di Calderoli sono divagazioni da artista circense. Non basterà ...... anche per esperienza personale, ilpiù interessato ai film restaurati rimane quello dei ... allora significa che il cinema sta diventando definitivamente un museo Il, per l'...

Rissa e pericolo pubblico: il questore chiude bar in via Trento La Repubblica

Più poliziotti che anarchici. Al corteo di Roma giusto un po' di disordini a favor di pubblico L'HuffPost

“Ecco perché al governo Meloni serve crearsi un nemico”, intervista a Luigi Manconi Il Riformista

Il «pericolo anarchico» di Meloni è solo nelle parole della premier Domani

Pericolo ghiaccio sulle strade, l’ordinanza LA NAZIONE

Roma non è stata messa a ferro e fuoco dagli anarchici, nonostante ai negozianti fosse stato consigliato di abbassare le serrande. Ma Fratelli d’Italia continua nella strategia di far salire la tensio ...Li si guarda a Piazzale Preneste, dove il corteo romano finisce, e dove si fermano a contare i fermi e i feriti, e per essere un pericolo pubblico, un rischio ...