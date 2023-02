Da pericolo a leader più popolare dell' Ue Anche The Times ora elogia Meloni

I sondaggi, ad oggi, sono impietosi: nella classifica di gradimento Sunak è staccato dal... quello reale è la Russia di Putin, additando ilmigranti e le colpe dell'Europa. Ma è solo ...The Times: Meloni è "lapiù popolare dell'Ue" " Called a danger, now Giorgia Meloni is EU's most popular" ("Definita un, ora Giorgia Meloni è lapiù popolare dell'Ue": ...

Giorgia Meloni, il Times le dedica un articolo: da “pericolo” a “leader Ue più popolare” Sky Tg24

Da "pericolo" a "leader Ue più popolare", Giorgia Meloni secondo il Times AGI - Agenzia Italia

«Cento giorni» di governo Meloni SettimanaNews

Gianfranco Fini oggi, "il vero pericolo". L'ex leader a Napoli zittisce tutti Il Tempo

Badolato: "Canale Diversivo, l'erosione degli argini crea pericoli" il Resto del Carlino

Leggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, il Times le dedica un articolo: da “pericolo” a “leader Ue più popolare” ...“A ciascun Governo, la sua emergenza. Sembra essere questa, ormai, la regola della politica italiana, da qualche tempo. Alluvioni, crollo di un ponte, per governi un po’ incolori, migranti, epidemie, ...