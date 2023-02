DA NOI A RUOTA LIBERA | FRANCESCA FIALDINI ACCOGLIE GLI STUDENTI E SALUTA BUBINOBLOG

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 5 febbraio 2023)è tornata in onda, su Rai1 alle 17:20, con una nuova puntata di “Da noi… a”, il programma dove si intrecciano storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loronel verso giusto. Una puntata che ha avuto anche un pubblico speciale in studio, ovvero glidi due terze classi del Liceo Classico della comunicazione “Pietro Giannone” di Caserta, impegnati, quest’anno, in un percorso, con diversi laboratori, per approfondire le nuove forme di comunicazione e lo studio della scrittura per il cinema, la serialità e la tv. L’obiettivo di “Da noi… a” è quello dei molteplici linguaggi, dall’intrattenimento a un più profondo ...