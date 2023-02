Curiosità Spezia-Napoli | Osimhen sugli spalti tra i tifosi avversari

(Di domenica 5 febbraio 2023) Durante il riscaldamento diè stato movimentato conche è salito tra idopo averne colpito uno. Ovviamente la pallonata diè stata totalmente fortuita, ma io nigeriano si è andato a scusare personalmente con il tifoso colpito dal suo tiro. Sicuramente un bel gesto diche che dimostra di essere cresciuto anche mentalmente. Inoltre va ricordato che lo stadio Picco è molto stretto come stadio, con gliche sono attaccati al terreno di gioco. L'articolo proviene da Calcio, notizie supiu.com.

