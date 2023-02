Crotone | Lerda | “Gara dura ad Avellino | troveremo una squadra rinforzata”

(Di domenica 5 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Mi aspetto unadifficile perché l’, dopo il mercato di gennaio, si è ulteriormente rinforzato ed in più viene da una vittoria fuori casa che ha ricreato entusiasmo”. Così, Francotecnico delalla vigilia della sfida con l’. “di fronte unaimportante che annovera tra le fila giocatori che hanno esperienza, qualità e quindi questo tipo di partite le sanno giocare però noi stiamo bene, abbiamo voglia di proseguire il nostro percorso e continuare a dar seguito ai risultati”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

La gara vedrà l'assenza per squalifica del difensore rossoblù Giuseppe Cuomo , il tecnico Francopotrà però contare nuovamente sul rientrante capitano e difendere Vladimir Golemic ., ...E infine Rojas , l'eterna promessa del. Poche apparizioni, però per lui, con Modesto l'anno scorso equest'anno. "Sono un giocatore d'attacco, mezzala o mezza punta, non velocissimo ma ...

Mister Lerda presenta #AvellinoCrotone F.C. Crotone

Crotone, Lerda: “Gara dura ad Avellino, troveremo una squadra ... anteprima24.it

Lerda: “bisogna migliorare”. Cernigoi dedica il gol al padre CrotoneInforma

Calcio, Serie C. Juve Stabia-Crotone. Lerda, l'incognita Pochesci, le ... CN24TV

Verso Juve Stabia-Crotone, Lerda suona la carica: "Vogliamo riprendere il cammino della vittoria"" Il Crotonese

Il Crotone sarà di scena domani sera (ore 20.30) al Partenio-Lombardi ospite dell’Avellino. Mister Lerda, alla vigilia del posticipo della 26ª giornata contro gli irpini, ha presentato il match: “Mi [ ...Una vittoria contro il Crotone potrebbe agevolare tale percorso ... che può permettere ai ragazzi di Franco Lerda di togliersi diverse soddisfazioni e raggiungere grandi traguardi in questa seconda ...