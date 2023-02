Cristiano Ronaldo fuori controllo | brutalizza l' avversario a terra | Video

(Di domenica 5 febbraio 2023) La nuova vita calcistica diin Arabia Saudita si sta rivelando più complessa del previsto, almeno in questa prima fase. Finora ilclasse portoghese non ha infatti impressionato, anzi le sue prestazioni sono state di basso livello. Contro l'Al Fateh è finalmente arrivato il primo gol, siglato su calcio di rigore a tempo quasi scaduto per evitare la sconfitta dell'Al Nassr. È evidente che CR7 deve ancora trovare la condizione giusta, ma al tempo stesso sorprende la frustrazione a cui si lascia andare in certi frangenti. Frustrazione che gli sta attirando diverse critiche insaudita. Evidentemente il portoghese si aspettava di dominare un campionato minore senza alcuno sforzo, e invece la realtà dei fatti è tutt'altra: lui sta facendo fatica e la sua squadra non sta vincendo mezza ...

1985 -: È l'unico calciatore ad aver segnato cinquanta reti in una stagione in cinque consecutive. Accadde Oggi 62 - Un terremoto danneggia le città romane di Pompei ed Ercolano e ...'s first Al Nassr goal is scored from the penalty spot. pic.twitter.com/gVcFb6Kbi3 - Nick (@RealxCR7) February 3, 2023 Da www.open.online primo goal dicon al nassr ...

Al Nassr, Gustavo: “Le partite sono diventate più difficili dopo l’arrivo di Ronaldo” ItaSportPress

Ronaldo, parla il compagno: 'Da quando è arrivato è tutto più difficile' ilBianconero

Cristiano Ronaldo segna il primo gol in Arabia Saudita. Su rigore (Video) Virgilio

Oggi i 38 anni di Cristiano Ronaldo, uno tra i più grandi campioni Luino Notizie

Buon compleanno Simon & the Stars, Paolo Fox, Cristiano Ronaldo… …Stefan De Vrij, Rodrigo Palacio, Carlos Tévez, Neymar, Giorgio Olcese, Domenico ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...