(Di domenica 5 febbraio 2023) Continua l'incremento moderato nella proporzione di sequenziamenti di contagi legati ai sotto-lignaggi CH.1.1 chiamato Cerberus e XBB.1.5 noto come. Omicron rappresenta la quasi totalità dei sequenziamenti. Pechino riprenderà da lunedì 6 febbraio i viaggi transfrontalieri senza limitazioni con le sue regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao per la prima volta in tre anni

Rallenta fortemente la risalita dei casiin Veneto, con 376 contagi registrati nella giornata di ieri contro i 593 del giorno prima, e il totale a 2.679.557. Si segnala una sola vittima contro le 3 precedenti per un totale di 16.595. ...Probabilmente per colpa di una prolungata solitudine, sia durante la quarantenache per la costante paura di essere assassinato, non interagisce con le persone reali e vive in un mondo di sogni.

Covid, viste alterazioni del cervello a distanza di un anno - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Covid, le notizie di oggi. Iss: “Moderata crescita casi per Kraken e Orthrus”. LIVE Sky Tg24

Covid: Campania; dati stabili, una nuova vittima Agenzia ANSA

Covid: in Campania contagi sopra il 5%, nessun decesso Agenzia ANSA

Covid in Campania, 299 nuovi positivi: l'indice di contagio al 5,71%, aumentano le terapie intensive ilmattino.it

