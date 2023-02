“Cotto di lei” GF Vip | George Ciupilan confessa solo ora la passione per la bellissima concorrente

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 5 febbraio 2023), dopo la fine dell’esperienza al GF Vip 7 si èto a Verissimo; un’intervista a cuore aperto nella quale hato anche un iniziale innamoramento verso una protagonista del reality. Prima però ha raccontato il suo rapporto con il padre già venuto a galla, tra le polemiche, durante il GF Vip. “Aveva problemi con l’alcol, era la cosa che mi faceva più impressione. Rimanevo scioccato dai suoi atteggiamenti. Se avevo paura? Un po’ sì”. “Se ha alzato le mani su di me? Ci sono stati due episodi, ero seduto sul tavolo e presi una cinquina non tanto carina. C’è stato anche un altro episodio in cui ho capito che qualcosa non andava. Però, cercavo di metabolizzare e stavo nel mio. Poi mia madre mi ha portato in Italia. Non è stato facile all’inizio. Ad esempio, i miei compagni non mi invitavano ...