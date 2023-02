Cospito | corteo degli anarchici a Roma | tre denunciati per i disordini - Cronaca - quotidiano net

(Di domenica 5 febbraio 2023) In ottocento alla manifestazione contro il 41bis. Violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento in occasione della anifestazione, le accuse contestate dalla ...

In ottocento alla manifestazione contro il 41bis. Violenza, resistenza aggravata a pubblico ufficiale e travisamento in occasione della anifestazione, le accuse contestate dalla ...Proteste a Milano davanti al carcere Milano,anarchici per: fumogeni contro i fotografi Caselli:influencer dei mafiosi Per il magistrato c'è un altro rischio: 'Il terrorismo ...

Caso Cospito, caricato il corteo degli anarchici. "Manganellati due manifestanti". Tre fermati Repubblica Roma

Cospito, anarchici in piazza a Roma: tensioni con la polizia RomaToday

Cospito: denunciati i 3 manifestanti fermati a corteo Roma Agenzia ANSA

Corteo a Milano per Cospito, operatore tv viene colpito da un fumogeno Corriere TV

Cospito, anarchici in corteo a Roma: tensioni con la polizia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Momenti di tensione con le forze dell'ordine al corteo per Alfredo Cospito a Roma. I manifestanti hanno prima fatto barricate con i secchioni della spazzatura lungo via Prenestina e poi lanciato botti ...Corteo anarchici a Roma, primi provvedimenti per i partecipanti. Tre denunce, comminate nei confronti di altrettanti soggetti. Si tratta, nello specifico, delle persone fermate dalla Digos insieme ai ...