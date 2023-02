Cospito | corteo a Roma | tre denunciati per disordini

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) – Sono statii tre manifestanti fermati ieri dai poliziotti della Digos e dai carabinieri del Nucleo informativo dopo iavvenuti in via Prenestina alla manifestazione a sostegno dell’anarchico Alfredo. Lo si apprende da fonti investigative. L'articolo proviene da Italia Sera.

Proteste a Milano davanti al carcere Milano,anarchici per: fumogeni contro i fotografi Caselli:influencer dei mafiosi Per il magistrato c'è un altro rischio: 'Il terrorismo ......forze d'ordine impegnate in tutta Italia a contenere la protesta a sostegno di Alfredoda ... Tensioni invece alnon autorizzato degli anarchici a Roma , in cui i circa 800 manifestanti ...

Cospito, anarchici in piazza a Roma: tensioni con la polizia RomaToday

Caso Cospito, caricato il corteo degli anarchici. "Manganellati due manifestanti". Tre fermati Repubblica Roma

Cospito: denunciati i 3 manifestanti fermati a corteo Roma Agenzia ANSA

Corteo a Milano per Cospito, operatore tv viene colpito da un fumogeno Corriere TV

Cospito: corteo Roma, bottiglie e fumogeni, alcuni fermati Agenzia ANSA

Anche a Cagliari gente in piazza per manifestare solidarietà ad Alfredo Cospito. Un centinaio di persone ha partecipato questa sera al sit in piazza Garibaldi «contro il 41 bis e l’ergastolo ostativo, ...Sono stati denunciati i tre manifestanti fermati ieri dagli agenti della Digos e dai carabinieri del Nucleo Informativo nel corso del corteo indetto a Roma a sostegno dell'anarchico Alfredo Cospito. ( ...