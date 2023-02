Cospito | Bonaccini | “Meloni indifendibile su Delmastro Il 41-bis non si tocca”

(Di domenica 5 febbraio 2023) (Adnkronos) –? “Difende l’”. E il 41-bis “non si, guai!”. Il candidato alla segreteria del Pd Stefanodecide di aprire il suo intervento al Lanificio di Pietralata con i circoli romani mettendo i puntini sulle i sui temi caldi del momento:e il 41-bis. “La presidente, con il suo intervento, si è assunta la responsabilità di difendere l’ed è a mio parere un grave errore e un gesto di debolezza politica. Perché la Costituzione prescrive disciplina e onore per chi ricopre cariche istituzionali e non vi è dubbio che il sottosegretarionon ha dimostrato né disciplina né onore”, dice subito. E poi passa al 41 bis, che, ...

... Stefanoattacca la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ieri in una lettera ha difeso i suoi fedelissimi - il sottosegretario Delmastro e Donzelli - sul casoe gli attacchi ......ricerca di qualche consenso in più che possa permetterle di ribaltare le previsioni che vedono come favorito alle primarie Stefano, Elly Schlein si getta nella mischia dell' affaire...

Cospito, Bonaccini: "Meloni indifendibile su Delmastro. Il 41-bis non ... Adnkronos

Bonaccini attacca Meloni: "Indifendibile sul caso Delmastro, rispetti la Costituzione. Il 41bis non è in disc… la Repubblica

"Imbarazzante e imbarazzata. Metodi squadristi". Il fango di Schlein ... ilGiornale.it

Cospito, Bonaccini(Pd): Delamastro e Donzelli devono dimettersi Agenzia askanews

Caso Cospito, il Pd chiede le dimissioni dei deputati meloniani Donzelli e Delmastro ReggioSera.it

Peraltro, ricorda Meloni, le notizie contenute nella documentazione, che il Ministero della Giustizia ha chiarito non essere oggetto di segreto, “sono state addirittura anticipate da taluni media”. Lo ...La candidata alla poltrona di segretario del Partito democratico si unisce al coro dem contro Donzelli e Delmastro ...