Cospito al 41 bis | errore madornale Saviano attacca la Cartabia | Incompetenza | Video

(Di domenica 5 febbraio 2023) "Mandareal 41 bis è stato un". Roberto: ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa, su La7, nella puntata del 5 febbraio spiega che "le mafie sanno che il 41 bis è una eccezione anche rispetto alla costituzione ma necessario perché impedisce la continuazione del rapporto del boss con l'esterno". Le mafie, prosegue l'autore di Gomorra, "sono consapevoli di questo e quando viene dato a qualcuno che non deve sfruttano l'dello stato per smontare il 41 bis. Deve essere dato con molta prudenza", insiste. "Questo è stato dato perquando era ministro della Giustizia Marta". Annalisa Cuzzocrea osserva che "ci sono posizioni diverse: chi pensa che al 41 bis non dovrebbe essere ...

Impossibile non affrontare un passaggio sul 41e Alfredo, sul quale il dibattito politico dell'ultima settimana si è infiammato. Silvio Berlusconi è fermo nella sua idea: " Lo Stato non ...Un legittimo sospetto, quello di Giorgia Meloni . Si parla ancora di Alfredo, l'anarchico al 41che da tempo conduce uno sciopero della fame, e si parla delle polemiche attorno alla vicenda, esplose sull'asse Donzelli - Delmastro . Il premier ieri, sabato 4 ...

Cospito, la giornata dei cortei anarchici in tutta Italia: «Il 41 bis è tortura». Tafferugli con la polizia a Roma e Milano Open

Cospito, il 41 bis, i boss mafiosi e il pericolo dell’incompetenza Corriere della Sera

Il caso Cospito e il 41 bis. Tajani: 'C'è un attacco contro lo Stato' Agenzia ANSA

Caso Cospito, storia del suo “41 bis” e di quali conseguenze ha avuto davvero Domani

Cospito, presidio degli anarchici davanti al carcere di Opera: "41 bis è Tortura di Stato" IL GIORNO

Gherardo Colombo, ex magistrato e attualmente saggista, è stato ospite in collegamento della puntata del 5 febbraio di In Onda, il programma ...Alfredo Cospito, anarchico insurrezionalista, è detenuto da più di dieci anni, di cui sei in regime di alta sicurezza e da aprile dell’anno scorso per lui è stato disposto il regime di carcere duro de ...