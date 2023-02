Cospito a Opera 'monitorato con la massima attenzione'

(Di domenica 5 febbraio 2023) "Come tutti i casi di questo genere, continuiamo il monitoraggio con la". Così il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, su Alfredo, l'...

Così il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, su Alfredo, l'esponente della Fai che da lunedì scorso al centro clinico del carcere milanese die che sta ...Così il presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano, Giovanna Di Rosa, su Alfredo, l'esponente della Fai che da lunedì scorso al centro clinico del carcere milanese die che sta ...

Caso Cospito, Meloni: «Nessun presupposto per dimissioni Delmastro». Scontri a Roma Il Sole 24 ORE

Cospito, Opera: manifestanti lanciano sassi e fumogeni contro gli agenti - Italia Agenzia ANSA

Cospito, a Opera manifestanti lanciano sassi e fumogeni TGCOM

Manifestazione a Opera per Cospito 4 febbraio (Guarino/MT) MilanoToday.it

Fermati per resistenza a pubblico ufficiale, violenza aggravata su pubblico ufficiale e travisamento. Tre manifestanti anarchici sono stati denunciati a Roma da Digos e carabinieri per resistenza a pu ...«Lo Stato non tratta con la mafia e con chi lo minaccia». Ribadisce la linea del governo, Giorgia Meloni, accolta da una standing ovation all'auditorium Conciliazione di ...